В России рост продаж виниловых пластинок составил 60% в 2022 году

Коммерческий директор сети магазинов «Республика» Наталья Яковлева рассказала, что в 2022 году сохранился рост продаж виниловых пластинок в России.

«Мы чувствуем огромный спрос. Если сравнивать 2022 год с 2021-м, то рост продаж примерно плюс 60%. Это второе рождение формата» — сообщила Яковлева в беседе с «Известиями».

По её словам, этот тренд продолжается, несмотря на санкции и сложности с логистикой.

Средняя цена на одинарную пластинку — 3—3,5 тыс. рублей. Новые партии будут ещё дороже из-за роста курса валют, отметила Яковлева.

Ранее Inforeactor передавал, что лаборатория по обработке киноплёнки, принадлежащая «Мосфильму», прекратила свою работу 1 марта.