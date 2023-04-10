Исследование: 66% россиян оценивают внешний вид собеседника при знакомстве

Короткая ссылка
Ювелирный бренд SOKOLOV и аналитическое агентство «A2:Research» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что 66% россиян при знакомстве оценивают стоимость одежды и украшений собеседника.
Исследование: 66% россиян оценивают внешний вид собеседника при знакомстве
  • Gettyimages.ru
  • © Bishr El Touni

Как отмечается, 62% респондентов признались, что обращают внимание на внешний вид человека при знакомстве, 28% в первую очередь отмечают внешность собеседника, 23% — одежду и аксессуары. В частности, 39% оценивают ювелирные украшения, 28% — обувь, столько же — умение сочетать элементы стиля.

При этом, как пишут «Известия», в исследовании говорится, что большинство опрошенных никогда не замечали, что их когда-либо оценивали по одежде.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить