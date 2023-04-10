Исследование: 66% россиян оценивают внешний вид собеседника при знакомстве

Ювелирный бренд SOKOLOV и аналитическое агентство «A2:Research» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что 66% россиян при знакомстве оценивают стоимость одежды и украшений собеседника.

Как отмечается, 62% респондентов признались, что обращают внимание на внешний вид человека при знакомстве, 28% в первую очередь отмечают внешность собеседника, 23% — одежду и аксессуары. В частности, 39% оценивают ювелирные украшения, 28% — обувь, столько же — умение сочетать элементы стиля.

При этом, как пишут «Известия», в исследовании говорится, что большинство опрошенных никогда не замечали, что их когда-либо оценивали по одежде.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.