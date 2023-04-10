Собянин: социальную помощь в больницах Москвы получили 76 тысяч человек за 1,5 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что социальную помощь в московских больницах получили 76 тыс. человек за 1,5 года.

«Социальную помощь в больницах получили 76 тыс. человек за 1,5 года», — написал он в Telegram.

Как отметил Собянин, раньше немедицинскими проблемами пациентов приходилось заниматься врачам, в прошлом же году заработал проект с адресной поддержкой людей со стороны социальных координаторов.

Уточняется, что к социальным координаторам обращаются с очень разными запросами, начиная от помощи в оформлении документов, заканчивая поиском родственников.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».