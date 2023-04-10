Юрист Петрикова рассказала об изменениях в порядке выплат пенсий и пособий наличными

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Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова предупредила, что с 1 мая 2023 года получить пенсию и социальные пособия наличными можно будет только в отделениях Почты России.
Юрист Петрикова рассказала об изменениях в порядке выплат пенсий и пособий наличными
  • РИА Новости

Кассы других организаций не будут больше выдавать выплаты, объяснила она в разговоре с Life.ru.

«Если вы получаете пенсию или пособия на дому, то ничего не изменится. В положенный срок их точно так же, как и раньше, будет доставлять сотрудник Почты России. Если кто-то получает за вас выплаты по доверенности в конкретной организации, а не на почте, то доверенность надо будет переоформить», — сообщила Петрикова.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер материальных выплат ветеранам ко Дню Победы составит от 10 до 25 тыс. рублей.

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