В Забайкальском крае школьница насмерть отравилась алкоголем

В пресс-службе СК по Забайкальскому краю заявили, что подросток 15 лет скончалась от отравления алкоголем после празднования своего дня рождения в посёлке Дарасун.

Как говорится на сайте ведомства, по версии следствия, 6 апреля подросток отмечала свой день рождения, в ходе которого распивала крепкий алкоголь вместе со своими знакомыми. Уже вечером ей стало плохо, а на следующий день он умерла.

«По предварительным данным, смерть девушки наступила от отравления алкоголем», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что по факту происшествия уже назначен ряд экспертиз. Также в связи с произошедшим следователи допросили родственников погибшей и её друзей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России — причинение смерти по неосторожности», — добавили в СК.

В феврале сообщалось, что в Челябинской области завели дело по факту смерти трёх человек от суррогатного алкоголя.