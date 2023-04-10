В Забайкальском крае школьница насмерть отравилась алкоголем
- РИА Новости
Как говорится на сайте ведомства, по версии следствия, 6 апреля подросток отмечала свой день рождения, в ходе которого распивала крепкий алкоголь вместе со своими знакомыми. Уже вечером ей стало плохо, а на следующий день он умерла.
«По предварительным данным, смерть девушки наступила от отравления алкоголем», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что по факту происшествия уже назначен ряд экспертиз. Также в связи с произошедшим следователи допросили родственников погибшей и её друзей.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России — причинение смерти по неосторожности», — добавили в СК.
В феврале сообщалось, что в Челябинской области завели дело по факту смерти трёх человек от суррогатного алкоголя.