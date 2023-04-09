Пятеро детей и трое взрослых пострадали в ДТП с пожарной машиной в Саратовской области

Пятеро детей и трое взрослых пострадали в ДТП с пожарной машиной в районном центре Духовницкое в Саратовской области.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министра здравоохранения региона Олега Костина.

ДТП произошло в 15:52 мск.

Министр рассказал, что в том числе пострадали пять мальчиков в возрасте от семи месяцев до девяти лет. Троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавшие взрослые отказались от госпитализации.

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