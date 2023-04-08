Депутат Чаплин: садовые участки не входят в перечень разрешённых мест для мойки машин

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Полина Полетаева
Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT объяснил необходимость штрафных санкций в отношении автовладельцев, моющих транспортное средство на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ).
Депутат Чаплин: садовые участки не входят в перечень разрешённых мест для мойки машин
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  • © Monica Todica / EyeEm

Парламентарий отметил, что многие дачники любят на своих участках посвящать время собственным «железным коням».

«Однако не всё разрешено даже в границах собственного участка. Например, мойка транспортных средств вне специально определённых нормативными правовыми актами Московской области мест наказывается штрафом от 3 до 5 тыс. рублей для физических лиц. Дачные и садовые участки, а также территории общего пользования СНТ не входят в перечень специально разрешённых мест, поэтому мойка машин в границах СНТ является правонарушением», — рассказал Чаплин.

Он добавил, что на дачных участках невозможно оборудовать место для мойки машины.

«Смывая дорожную грязь и технические масла, владелец загрязняет почву не только своего, но и соседних участков, на даче невозможно выполнить требования к оборудованию места для мойки машины: не менее 50 метров от жилой застройки, систему фильтрации воды», — заключил собеседник RT.

Ранее газета «Известия» сообщила, что за мойку и ремонт автомобиля на территории СНТ грозит штраф до 10 тыс. рублей.

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