Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что президент России Владимир Путин наградил Южный округ Росгвардии орденом Жукова.

«Орденом Жукова, согласно указу президента России, Южный округ Росгвардии награждён за мужество и самоотверженность, проявленные росгвардейцами в ходе выполнения служебно-боевых задач, а также за высокие показатели в боевой подготовке», — написал губернатор в своём Telegram.

Уточняется, что награда была вручена директором Росгвардии Виктором Золотовым.

Голубев также добавил, что вместе с этим состоялась торжественная церемония открытия памятника сотрудникам Росгвардии.

Ранее Путин постановил учредить медаль «За храбрость» двух степеней.