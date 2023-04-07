В Приморье выросло число субъектов малого бизнеса
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Несмотря на возникшие трудности, краевые предприниматели находили возможности для создания новых направлений и развития существующих.
Как отметила Шемелина, впервые за четыре года в регионе выросло число субъектов малого и среднего бизнеса.
По данным единого реестра МСП, на начало января 2023 года в Приморье зарегистрировано 84 947 субъектов предпринимательской деятельности (+1,2% за год).
На 2,8% выросло количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе. Показатель составил 212 168 человек.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.