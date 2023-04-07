В Приморье выросло число субъектов малого бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемелина заявила, что 2022 год стал серьёзным испытанием для регионального бизнеса. Для устойчивого развития экономики в условиях санкций был принят план, состоящий из 105 мер поддержки.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Несмотря на возникшие трудности, краевые предприниматели находили возможности для создания новых направлений и развития существующих.

Как отметила Шемелина, впервые за четыре года в регионе выросло число субъектов малого и среднего бизнеса.

По данным единого реестра МСП, на начало января 2023 года в Приморье зарегистрировано 84 947 субъектов предпринимательской деятельности (+1,2% за год).

На 2,8% выросло количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе. Показатель составил 212 168 человек.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.