В Москве установят мемориальные доски в честь пяти Героев Советского Союза в 2023 году

В Москве планируют установить мемориальные доски в честь пяти Героев Советского Союза в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, на доме по улице Достоевского появится памятный знак участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Николаю Антошкину, а на Малой Грузинской улице — памятный знак участнику Великой Отечественной войны, лётчику Генриху Гофману.

На улице Народного Ополчения установят мемориальную доску генерал-полковнику авиации Сергею Ушакову, на улице Маршала Василевского — мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, полковнику авиации Дмитрию Каприну.

Кроме того, на улице Миклухо-Маклая разместят памятный знак участнику Великой Отечественной войны, старшему лейтенанту Гатаулле Салихову.

Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску в память о писателе Борисе Стругацком.