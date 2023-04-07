В Крыму построят два экотехнопарка общей мощностью 700 тысяч тонн

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В Белогорском и Сакском районах Крыма построят два экотехнопарка, общая мощность которых составит 700 тыс. т. Генеральный подрядчик — Российский экологический оператор (РЭО).
В Крыму построят два экотехнопарка общей мощностью 700 тысяч тонн
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Работы проходят в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».

«В составе комплексных объектов планируется построить ряд технологических участков, в том числе мусоросортировочный комплекс и участок компостирования органических отходов. Данные объекты создаются с целью уменьшения объёмов захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Республики Крым», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.

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