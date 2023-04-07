В Крыму построят два экотехнопарка общей мощностью 700 тысяч тонн

В Белогорском и Сакском районах Крыма построят два экотехнопарка, общая мощность которых составит 700 тыс. т. Генеральный подрядчик — Российский экологический оператор (РЭО).

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». Работы проходят в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология». «В составе комплексных объектов планируется построить ряд технологических участков, в том числе мусоросортировочный комплекс и участок компостирования органических отходов. Данные объекты создаются с целью уменьшения объёмов захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Республики Крым», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.