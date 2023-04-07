В Крыму построят два экотехнопарка общей мощностью 700 тысяч тонн
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Работы проходят в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».
«В составе комплексных объектов планируется построить ряд технологических участков, в том числе мусоросортировочный комплекс и участок компостирования органических отходов. Данные объекты создаются с целью уменьшения объёмов захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Республики Крым», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.