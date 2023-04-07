В Удмуртии две девочки пострадали в результате ДТП со школьным автобусом

В Удмуртии двое детей пострадали по вине водителя школьного автобуса. В результате наезда на опору линий электропередачи водитель повредил стекло в транспортном средстве, однако оставил место ДТП и продолжил маршрут.

Инцидент произошёл в деревне Старый Чультем Завьяловского района 5 апреля, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

В салоне автобуса находилось 28 школьников и один сопровождающий. Наезд на препятствие произошёл в результате движения задним ходом. Часть детей при этом не была пристёгнута. В результате ДТП пострадали две девочки 2013 года рождения.

В отношении водителя составлены административные материалы за оставление места ДТП и за нарушение требований к перевозке детей.

Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии провели проверку по факту гибели школьника в ДТП по вине пьяного отца.