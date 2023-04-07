Жительнице Волгограда не удалось обжаловать приговор за убийство няни своего сына

Жительница Волгограда Нина Егорова не смогла обжаловать приговор за убийство няни своего сына. Ей назначено ограничение свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Соответствующее решение вынес Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Установлено, что в январе и феврале 2019 года Егорова неоднократно избивала 69-летнюю няню своего сына. После очередной ссоры пенсионерка скончалась. Егорова вывезла тело из квартиры и сожгла.

Женщина не отрицала своей вины, но просила суд смягчить приговор.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.