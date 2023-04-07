Жительнице Волгограда не удалось обжаловать приговор за убийство няни своего сына

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Жительница Волгограда Нина Егорова не смогла обжаловать приговор за убийство няни своего сына. Ей назначено ограничение свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Соответствующее решение вынес Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции.
Жительнице Волгограда не удалось обжаловать приговор за убийство няни своего сына
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Установлено, что в январе и феврале 2019 года Егорова неоднократно избивала 69-летнюю няню своего сына. После очередной ссоры пенсионерка скончалась. Егорова вывезла тело из квартиры и сожгла.

Женщина не отрицала своей вины, но просила суд смягчить приговор.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.

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