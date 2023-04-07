Жительнице Волгограда не удалось обжаловать приговор за убийство няни своего сына
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на областную прокуратуру.
Установлено, что в январе и феврале 2019 года Егорова неоднократно избивала 69-летнюю няню своего сына. После очередной ссоры пенсионерка скончалась. Егорова вывезла тело из квартиры и сожгла.
Женщина не отрицала своей вины, но просила суд смягчить приговор.
Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.