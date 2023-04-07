В ТиНАО построят логистический комплекс OZON

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В поселении Десёновское в ТиНАО построят логистический комплекс для онлайн-платформы OZON.
В ТиНАО построят логистический комплекс OZON
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новый логистический центр позволит создать ориентировочно до 5 тыс. рабочих мест. Это даст возможность жителям района работать недалеко от дома», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что новые Ватутинки являются одной из точек роста новой Москвы.

Со своей стороны, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что строить комплекс будет компания «ПромСтрой Девеломпент».

«Общая площадь логистического комплекса составит более 110 тыс. кв. м», — добавила Пятова.

Ранее онлайн-ретейлер Wildberries принял решение об удалении со своей площадки товаров, рейтинг которых на основе отзывов покупателей имеет балл ниже трёх из пяти возможных.

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