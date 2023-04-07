Форум безопасного интернета пройдёт 27 апреля в Москве

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Международный форум безопасного интернета состоится 27 апреля в Москве. Он объединит представителей органов власти и правоохранительных органов, IT-отрасли, общественных и научных деятелей, СМИ, блогеров и ведущих экспертов.
Форум безопасного интернета пройдёт 27 апреля в Москве
  • РИА Новости

Главная тема — «Рунет в сфере указа президента «О государственной политике по сохранению и укреплению традиционных ценностей».

Организаторы — Лига безопасного интернета и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Ожидается участие ярких спикеров в дискуссиях. Также пройдёт ряд секций по наболевшим проблемам, таким как «Деструктивный контент в сети Интернет: угроза традиционным ценностям», «Освещение СВО в социальных сетях», «Технологическое «удушение», «Интернет-пиратство», — заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Также в рамках форума пройдёт церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса сочинений «Безопасный интернет».

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