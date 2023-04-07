Форум безопасного интернета пройдёт 27 апреля в Москве
- РИА Новости
Главная тема — «Рунет в сфере указа президента «О государственной политике по сохранению и укреплению традиционных ценностей».
Организаторы — Лига безопасного интернета и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
«Ожидается участие ярких спикеров в дискуссиях. Также пройдёт ряд секций по наболевшим проблемам, таким как «Деструктивный контент в сети Интернет: угроза традиционным ценностям», «Освещение СВО в социальных сетях», «Технологическое «удушение», «Интернет-пиратство», — заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Также в рамках форума пройдёт церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса сочинений «Безопасный интернет».