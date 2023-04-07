Форум безопасного интернета пройдёт 27 апреля в Москве

Международный форум безопасного интернета состоится 27 апреля в Москве. Он объединит представителей органов власти и правоохранительных органов, IT-отрасли, общественных и научных деятелей, СМИ, блогеров и ведущих экспертов.

РИА Новости