В Дагестане возбудили дело по факту травмирования девушки во время прыжка со скалы

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении организатора экстремальных прыжков со скалы после того, как клиентка аттракциона сорвалась и упала в каньон, получив множественные травмы.

Как уточняется, инцидент произошёл 21 марта на альпинистской площадке у обрыва каньона Цолотль в дагестанском селе Арани, пишет «Российская газета» со ссылкой на СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, девушка приехала туда, чтобы совершить экстремальный прыжок, но сорвалась с обрыва и ударилась о скалу, однако выжила благодаря альпинистскому снаряжению. Потерпевшая получила множественные переломы и ушибы.

Уголовное дело возбудили против организатора за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

В марте сайт Nation News сообщал, что турист из Кемеровской области погиб при падении со скалы в Республике Алтай.