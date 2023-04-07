В Дагестане возбудили дело по факту травмирования девушки во время прыжка со скалы

Короткая ссылка
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении организатора экстремальных прыжков со скалы после того, как клиентка аттракциона сорвалась и упала в каньон, получив множественные травмы.
В Дагестане возбудили дело по факту травмирования девушки во время прыжка со скалы
  • РИА Новости

Как уточняется, инцидент произошёл 21 марта на альпинистской площадке у обрыва каньона Цолотль в дагестанском селе Арани, пишет «Российская газета» со ссылкой на СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, девушка приехала туда, чтобы совершить экстремальный прыжок, но сорвалась с обрыва и ударилась о скалу, однако выжила благодаря альпинистскому снаряжению. Потерпевшая получила множественные переломы и ушибы.

Уголовное дело возбудили против организатора за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

В марте сайт Nation News сообщал, что турист из Кемеровской области погиб при падении со скалы в Республике Алтай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить