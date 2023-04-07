В Ярославле организованы поиски пропавшего 12-летнего мальчика

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В Ярославле пропал 12-летний мальчик. Ребёнок ушёл на прогулку 6 апреля и не вернулся домой.
В Ярославле организованы поиски пропавшего 12-летнего мальчика
  • РИА Новости

Его поиски шли всю ночь, но пока не дали результатов, передаёт kp.ru.

Волонтёры уточнили, что у мальчика есть особенности развития.

Некоторые ярославцы сообщают, что видели похожего мальчика. По свидетельствам очевидцев, он находился в компании ребят его возраста, по словам других — ехал в автобусе № 77.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Уфе спасатели помогли выбраться из канализационного колодца десятилетнему мальчику и собаке, которые провалились в него во время прогулки.

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