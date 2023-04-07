ТАСС: мужчина с пистолетом пытался проникнуть на территорию Минобороны в Москве

Короткая ссылка
Мужчина с пистолетом (предположительно, пневматическим) пытался проникнуть на территорию Министерства обороны на Фрунзенской набережной в центре российской столицы.
ТАСС: мужчина с пистолетом пытался проникнуть на территорию Минобороны в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Отмечается, что инцидент произошёл на КПП возле главного здания российского оборонного ведомства.

«Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства», — заявил источник, добавив, что нарушитель громко кричал и размахивал руками.

Мужчину задержали, оружие у него изъяли и направили на экспертизу. По предварительным данным, у него был пневматический пистолет. Задержанный не смог объяснить мотив поступка.

Составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, мужчину направили на обследование в психиатрическое отделение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить