ТАСС: мужчина с пистолетом пытался проникнуть на территорию Минобороны в Москве
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошёл на КПП возле главного здания российского оборонного ведомства.
«Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства», — заявил источник, добавив, что нарушитель громко кричал и размахивал руками.
Мужчину задержали, оружие у него изъяли и направили на экспертизу. По предварительным данным, у него был пневматический пистолет. Задержанный не смог объяснить мотив поступка.
Составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, мужчину направили на обследование в психиатрическое отделение.