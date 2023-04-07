ТАСС: мужчина с пистолетом пытался проникнуть на территорию Минобороны в Москве

Мужчина с пистолетом (предположительно, пневматическим) пытался проникнуть на территорию Министерства обороны на Фрунзенской набережной в центре российской столицы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошёл на КПП возле главного здания российского оборонного ведомства.

«Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства», — заявил источник, добавив, что нарушитель громко кричал и размахивал руками.

Мужчину задержали, оружие у него изъяли и направили на экспертизу. По предварительным данным, у него был пневматический пистолет. Задержанный не смог объяснить мотив поступка.

Составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, мужчину направили на обследование в психиатрическое отделение.