Володин предложил запретить осуждающим Россию получать доходы из российских источников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос, в котором спрашивалось о необходимости запретить критикующим Россию лицам получать доходы из российских источников.

«Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счёт наших граждан», — написал он в Telegram.

Володин спросил, необходимо ли запретить им получать деньги за рекламу и авторские права из российских источников.

Володин ранее сообщил об изучении в Думе возможной конфискации имущества уехавших граждан, которые оскорбляют Россию.

Он также заявил о необходимости отменить преференции для уехавших из России и ввести в их отношении повышенную ставку налогообложения.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев выразил мнение, что следует замораживать все доходы артистов, уехавших и выступивших против России, пока будет идти следствие и определяться состав их преступления.