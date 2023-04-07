Володин предложил запретить осуждающим Россию получать доходы из российских источников
- РИА Новости
«Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счёт наших граждан», — написал он в Telegram.
Володин спросил, необходимо ли запретить им получать деньги за рекламу и авторские права из российских источников.
Володин ранее сообщил об изучении в Думе возможной конфискации имущества уехавших граждан, которые оскорбляют Россию.
Он также заявил о необходимости отменить преференции для уехавших из России и ввести в их отношении повышенную ставку налогообложения.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев выразил мнение, что следует замораживать все доходы артистов, уехавших и выступивших против России, пока будет идти следствие и определяться состав их преступления.