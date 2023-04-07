Володин предложил запретить осуждающим Россию получать доходы из российских источников

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос, в котором спрашивалось о необходимости запретить критикующим Россию лицам получать доходы из российских источников.
Володин предложил запретить осуждающим Россию получать доходы из российских источников
  • РИА Новости

«Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счёт наших граждан», — написал он в Telegram.

Володин спросил, необходимо ли запретить им получать деньги за рекламу и авторские права из российских источников.

Володин ранее сообщил об изучении в Думе возможной конфискации имущества уехавших граждан, которые оскорбляют Россию.

Он также заявил о необходимости отменить преференции для уехавших из России и ввести в их отношении повышенную ставку налогообложения.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев выразил мнение, что следует замораживать все доходы артистов, уехавших и выступивших против России, пока будет идти следствие и определяться состав их преступления.

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