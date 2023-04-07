Юрист Петрикова объяснила новые правила установки в многоквартирных домах счётчиков ОДН

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова прокомментировала известие о принятии закона, регулирующего вопрос установки общедомовых приборов учёта.

Теперь для домов, подлежащих капитальному ремонту, ограничен срок, в течение которого там могут не устанавливать счётчики на общедомовые нужды (ОДН) для контроля за теплом, газом, горячей и холодной водой. Он составляет три года. Если до этого времени капитальный ремонт не планируется, то приборы должны быть установлены.

Данное ограничение абсолютно рационально, отметила эксперт в беседе с Life.ru.

«Сейчас ситуация складывается таким образом, что многие многоквартирные дома сознательно не оборудуются приборами учёта. Даже несмотря на то, что они не являются ветхими, аварийными и капитальный ремонт в них предполагается только через 10—15 лет. Это приводит к тому, что они являются менее энергоэффективными. Чтобы избежать этой ситуации, был принят этот закон», — пояснила Петрикова.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.