Исследование: 52% россиян поддерживают ограничения для использования электросамокатов

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По данным сервиса SuperJob, половина россиян поддерживают ограничения, которые касаются самокатов и электросамокатов, включая запрет на превышение скорости, передвижение по тротуарам и возрастные ограничения.
Исследование: 52% россиян поддерживают ограничения для использования электросамокатов
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По мнению россиян, подобные правила помогут обезопасить пешеходов и сократить количество аварий с участием электросамокатов, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Каждый второй опрошенный — за государственное регулирование езды на самокатах и электросамокатах: 52% россиян считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения. Против высказались 17%.

Ранее НСН сообщала, что сезон проката электросамокатов открылся в Москве.

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