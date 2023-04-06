Исследование: 52% россиян поддерживают ограничения для использования электросамокатов
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По мнению россиян, подобные правила помогут обезопасить пешеходов и сократить количество аварий с участием электросамокатов, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Каждый второй опрошенный — за государственное регулирование езды на самокатах и электросамокатах: 52% россиян считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения. Против высказались 17%.
Ранее НСН сообщала, что сезон проката электросамокатов открылся в Москве.