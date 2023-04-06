Исследование: 52% россиян поддерживают ограничения для использования электросамокатов

По данным сервиса SuperJob, половина россиян поддерживают ограничения, которые касаются самокатов и электросамокатов, включая запрет на превышение скорости, передвижение по тротуарам и возрастные ограничения.

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