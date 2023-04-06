Собянин: в метро поступит ещё 300 вагонов «Москва-2020»
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
По словам мэра, 32 вагона будут курсировать по Большой кольцевой линии, что позволит сократить интервалы в движении и сделать поездки более удобными.
Уровень шума у вагонов «Москва-2020» меньше на 15%. Там также повышенная пассажировместимость.
Перед началом эксплуатации составы проходят проверку, состоящую из нескольких этапов.
Ранее НТВ сообщало, что городской вокзал Тимирязевская на МЦД-1 планируют открыть в 2023 году.