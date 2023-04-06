Собянин: в метро поступит ещё 300 вагонов «Москва-2020»

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Московский метрополитен получит около 300 новых вагонов «Москва-2020» в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин.
Собянин: в метро поступит ещё 300 вагонов «Москва-2020»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, 32 вагона будут курсировать по Большой кольцевой линии, что позволит сократить интервалы в движении и сделать поездки более удобными.

Уровень шума у вагонов «Москва-2020» меньше на 15%. Там также повышенная пассажировместимость.

Перед началом эксплуатации составы проходят проверку, состоящую из нескольких этапов.

Ранее НТВ сообщало, что городской вокзал Тимирязевская на МЦД-1 планируют открыть в 2023 году.

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