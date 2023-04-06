Риелтор Никитина указала плюсы и минусы покупки недвижимости в Москве и Подмосковье

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Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член Московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина рассказала, что приобретение жилья в Москве и области имеет свои плюсы и минусы.
Риелтор Никитина указала плюсы и минусы покупки недвижимости в Москве и Подмосковье
  • РИА Новости

Недвижимость в Подмосковье имеет преимущество более низкой по сравнению с Москвой ценовой политики, но при схожем качестве жизни и инфраструктуре, отметила она в интервью РИАМО.

По её словам, область также обладает более высоким потенциалом развития загородной недвижимости, в частности, создания коттеджных посёлков с социальной инфраструктурой и транспортной доступностью.

Однако Москва по-прежнему имеет преимущество по соотношению новостроек к старому жилому фонду.

«Столица всё активнее застраивается новыми современными жилыми домами, обновляется за счёт программы реновации», — заключила Никитина.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе на Новохохловской улице.

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