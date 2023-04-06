Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных транспортных объектов

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице за последние годы благоустроили территории возле 367 станций метро, МЦК, МЦД и железнодорожных станций, это больше половины от их общего количества.
Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных транспортных объектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Преобразились в том числе территории возле станций «Чистые пруды», «Красные Ворота», «Динамо», «Краснопресненская» и других.

Большое внимание будет уделено территориям возле станций Большой кольцевой линии метро, а также возле семи транспортно-пересадочных узлов, отметил Собянин.

Специалисты приведут в порядок территории возле станций «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Проспект Вернадского», «Сокольники», «Воронцовская», «Зюзино» и других станций БКЛ.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.

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