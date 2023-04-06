Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных транспортных объектов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.
Преобразились в том числе территории возле станций «Чистые пруды», «Красные Ворота», «Динамо», «Краснопресненская» и других.
Большое внимание будет уделено территориям возле станций Большой кольцевой линии метро, а также возле семи транспортно-пересадочных узлов, отметил Собянин.
Специалисты приведут в порядок территории возле станций «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Проспект Вернадского», «Сокольники», «Воронцовская», «Зюзино» и других станций БКЛ.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.