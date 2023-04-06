«Синергия» запускает мастер-класс от российских военкоров
- РИА Новости
Мастер-класс объединит опыт сотрудников разных телеканалов и студий, в нём будут участвовать Николай Долгачёв и Борис Максудов с ВГТРК, Омар Магомедов и Михаил Чебоненко с НТВ, Денис Кулага из МИЦ «Известия», Сергей Белоус и Максим Фадеев из Realdoc.
Мастер-класс бесплатный и проходит на сайте проекта lp.synergy.ru/voenkor.
Первая лекция уже доступна, в ней военкоры рассказывают, как подготовиться к выезду в горячую точку: зачем нужна аккредитация, в какой экипировке надёжнее, что должно быть в личной аптечке, где безопаснее разместиться.
Уроки будут проходить по понедельникам и четвергам.
Как отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, мастер-класс будет полезен не только студентам журфаков и сотрудникам медиа, которые хотели бы подготовить себя к работе в опасных, экстремальных условиях.