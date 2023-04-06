«Синергия» запускает мастер-класс от российских военкоров

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Университет «Синергия» вместе с опытными военными корреспондентами и документалистами запускает онлайн-лекции о подготовке репортёров к работе в горячих точках и в зонах ЧС. На десяти уроках выступят профессионалы, которые освещали военные конфликты на Северном Кавказе, в Донбассе, Нагорном Карабахе, Сирии, Ираке, Ливане, Ливии, Алжире, Судане и частично признанном Косове. В частности, на лекциях выступят корреспонденты RT Мария Финошина, Игорь Жданов и Илья Васюнин.
«Синергия» запускает мастер-класс от российских военкоров
  • РИА Новости

Мастер-класс объединит опыт сотрудников разных телеканалов и студий, в нём будут участвовать Николай Долгачёв и Борис Максудов с ВГТРК, Омар Магомедов и Михаил Чебоненко с НТВ, Денис Кулага из МИЦ «Известия», Сергей Белоус и Максим Фадеев из Realdoc.

Мастер-класс бесплатный и проходит на сайте проекта lp.synergy.ru/voenkor.

Первая лекция уже доступна, в ней военкоры рассказывают, как подготовиться к выезду в горячую точку: зачем нужна аккредитация, в какой экипировке надёжнее, что должно быть в личной аптечке, где безопаснее разместиться.

Уроки будут проходить по понедельникам и четвергам.

Как отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, мастер-класс будет полезен не только студентам журфаков и сотрудникам медиа, которые хотели бы подготовить себя к работе в опасных, экстремальных условиях.

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