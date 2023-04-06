В Приморье стартовал грантовый конкурс для НКО в сфере туризма

В Приморском крае стартовал конкурс на предоставление грантов для некоммерческих организаций (НКО), занимающихся развитием туризма в регионе.

Об этом информирует vostokmedia.com.

По словам представителей агентства по туризму Приморья, мероприятие должно решать задачи, связанные с развитием туристического бизнеса в регионе и привлечением посетителей.

Каждый из пяти победителей получит грант на сумму, не превышающую 3 млн рублей.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.