Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдёт в Большом Кремлёвском дворце

Короткая ссылка
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдёт в четверг, 6 апреля, в Большом Кремлёвском дворце. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдёт в Большом Кремлёвском дворце
  • РИА Новости

«Сегодня в час или чуть позже... запланировано заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдёт в Большом Кремлёвском дворце. После этого пройдёт рабочий обед для членов Высшего государственного совета», — отметил он.

5 апреля в Россию прибыл белорусский президент Александр Лукашенко. Он также будет участвовать в заседании Высшего государственного совета Союзного государства

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить