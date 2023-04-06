Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдёт в Большом Кремлёвском дворце

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдёт в четверг, 6 апреля, в Большом Кремлёвском дворце. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня в час или чуть позже... запланировано заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдёт в Большом Кремлёвском дворце. После этого пройдёт рабочий обед для членов Высшего государственного совета», — отметил он.

5 апреля в Россию прибыл белорусский президент Александр Лукашенко. Он также будет участвовать в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.