Песков: Путин в четверг проведёт встречи с главами четырёх новых регионов

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главами четырёх новых российских регионов.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент планирует ещё успеть провести встречи с четырьмя руководителями наших новых регионов — с (главой ДНР Денисом. — RT) Пушилиным, (главой ЛНР Леонидом) Пасечником, (главой Запорожской области Евгением) Балицким и (главой Херсонской области Владимиром) Сальдо», — заявил он.

Песков пояснил, что встречи должны были состояться вчера, но «график затянулся».

Ранее Путин сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с Пушилиным.