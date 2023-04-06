Песков: Путин в четверг проведёт встречи с главами четырёх новых регионов

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Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главами четырёх новых российских регионов.
Песков: Путин в четверг проведёт встречи с главами четырёх новых регионов
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент планирует ещё успеть провести встречи с четырьмя руководителями наших новых регионов — с (главой ДНР Денисом. — RT) Пушилиным, (главой ЛНР Леонидом) Пасечником, (главой Запорожской области Евгением) Балицким и (главой Херсонской области Владимиром) Сальдо», — заявил он.

Песков пояснил, что встречи должны были состояться вчера, но «график затянулся».

Ранее Путин сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с Пушилиным.

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