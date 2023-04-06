Песков: Путин в четверг проведёт встречи с главами четырёх новых регионов
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент планирует ещё успеть провести встречи с четырьмя руководителями наших новых регионов — с (главой ДНР Денисом. — RT) Пушилиным, (главой ЛНР Леонидом) Пасечником, (главой Запорожской области Евгением) Балицким и (главой Херсонской области Владимиром) Сальдо», — заявил он.
Песков пояснил, что встречи должны были состояться вчера, но «график затянулся».
Ранее Путин сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с Пушилиным.