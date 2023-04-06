Два человека погибли в ДТП в Калмыкии

В Калмыкии в результате столкновения автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Solaris погибли два человека.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике.

По данным ведомства, ДТП произошло около 20:30 на федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь.

Водитель и пассажир автомобиля Hyundai скончались до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее «Известия» сообщали о результатах исследования, которое показало, что чаще остальных в аварии попадают водители в возрасте 18—25 лет.