Два человека погибли в ДТП в Калмыкии
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло около 20:30 на федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь.
Водитель и пассажир автомобиля Hyundai скончались до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее «Известия» сообщали о результатах исследования, которое показало, что чаще остальных в аварии попадают водители в возрасте 18—25 лет.