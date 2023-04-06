В Минстрое прокомментировали реализацию инфраструктурных проектов в новых регионах

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин рассказал об основных планах по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«У нас есть одна большая общая задача — создать на территории этих четырёх регионов все необходимые условия для нормальной жизни, чтобы было комфортное жильё, чтобы были школы и детские сады, поликлиники, культурные объекты, дороги, инфраструктура, чтобы была работа у людей и территории развивались», — заявил он в интервью kp.ru.

Главной целью является доведение новых регионов до общероссийского уровня жизни, чтобы их жители чувствовали себя частью большой страны, подчеркнул Файзуллин. С этой целью по поручению президента разработана программа социально-экономического развития новых регионов.

По его словам, реализуются проекты по улучшению изношенных инженерных сетей с упором на объекты водоснабжения в ДНР и ЛНР. Восстановлено 1365 объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 199 объектов водоснабжения.

Среди текущих проектов — строительство 194 км водовода от реки Дон и восстановление изношенного на 80% магистрального водовода в Стаханове.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.