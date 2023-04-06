Исследование: 10% россиян планируют посетить курорты Чёрного моря в 2023 году
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Так, 10% опрошенных планируют отправиться на отдых к Чёрному морю. Турцию и Египет выбрали по 6% респондентов.
Ещё 4% планируют поехать в горы, 3% — отправиться в путешествие по городам, 2% — в Калининградскую область.
При этом 41% принявших участие в исследовании заявили, что проведут отпуск на даче, а 32% останутся дома.
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.