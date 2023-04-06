Исследование: 10% россиян планируют посетить курорты Чёрного моря в 2023 году

«СберСтрахование» и «СберСтрахование жизни» провели исследование и выяснили, что российские курорты Чёрного моря, а также Турция и Египет являются лидерами рейтинга популярных отпускных направлений у жителей страны в 2023 году.

Об этом пишут «Известия».

Так, 10% опрошенных планируют отправиться на отдых к Чёрному морю. Турцию и Египет выбрали по 6% респондентов.

Ещё 4% планируют поехать в горы, 3% — отправиться в путешествие по городам, 2% — в Калининградскую область.

При этом 41% принявших участие в исследовании заявили, что проведут отпуск на даче, а 32% останутся дома.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.