Депутат Госдумы Оглоблина предложила уточнить правила назначения досрочной пенсии

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Депутат Госдумы Юлия Оглоблина предложила уточнить правила назначения досрочной пенсии.
Депутат Госдумы Оглоблина предложила уточнить правила назначения досрочной пенсии
  • РИА Новости

Как пишет «Парламентская газета», по мнению депутата, нужно дать право досрочно выходить на пенсию не только родителям, воспитавшим детей-инвалидов до восьмилетнего возраста, но и тем, чьи дети с инвалидностью умерли раньше.

Оглоблина попросила министра труда и соцзащиты Антона Котякова высказать позицию о возможности внести такие изменения в законодательство.

«Даже по самым грубым подсчётам, увеличение числа получателей данной меры поддержки не превысит 1% от их нынешнего количества в случае внесения изменений в действующее законодательство. Однако для каждого конкретного гражданина, прошедшего через это тяжелейшее испытание, станет серьёзной поддержкой со стороны государства», — считает депутат.

1 апреля стало известно, что социальные пенсии в России проиндексированы на 3,3%.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек.

По её словам, для многодетных отцов, которые в одиночку воспитывают детей, льготы по досрочному выходу на пенсию не предусмотрены.

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