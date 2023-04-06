Депутат Госдумы Оглоблина предложила уточнить правила назначения досрочной пенсии

Депутат Госдумы Юлия Оглоблина предложила уточнить правила назначения досрочной пенсии.

Как пишет «Парламентская газета», по мнению депутата, нужно дать право досрочно выходить на пенсию не только родителям, воспитавшим детей-инвалидов до восьмилетнего возраста, но и тем, чьи дети с инвалидностью умерли раньше.

Оглоблина попросила министра труда и соцзащиты Антона Котякова высказать позицию о возможности внести такие изменения в законодательство.

«Даже по самым грубым подсчётам, увеличение числа получателей данной меры поддержки не превысит 1% от их нынешнего количества в случае внесения изменений в действующее законодательство. Однако для каждого конкретного гражданина, прошедшего через это тяжелейшее испытание, станет серьёзной поддержкой со стороны государства», — считает депутат.

1 апреля стало известно, что социальные пенсии в России проиндексированы на 3,3%.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек.

По её словам, для многодетных отцов, которые в одиночку воспитывают детей, льготы по досрочному выходу на пенсию не предусмотрены.