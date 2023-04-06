Пенсионный фонд закончил 2022 год с рекордным профицитом на уровне ₽1 трлн

Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) исполнен с профицитом в 1,103 трлн руб. по итогам прошлого года.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщается в аналитической записке Счётной палаты по итогам анализа исполнения бюджета ПФР за 2022 год.

Отмечается, что за прошлый год бюджет Пенсионного фонда России исполнен с профицитом в объёме 1 103 520,18 млн руб., в том числе по распределительной составляющей — 1 088 032,86 млн руб. и по накопительной составляющей — 15 487,32 млн руб.

1 апреля стало известно, что социальные пенсии в России проиндексированы на 3,3%.

Отмечается, что апрельская индексация проводится в дополнение к той, которая была реализована в июне прошлого года.

Тогда пенсии проиндексировали на 10%.