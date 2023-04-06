Пенсионный фонд закончил 2022 год с рекордным профицитом на уровне ₽1 трлн
Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщается в аналитической записке Счётной палаты по итогам анализа исполнения бюджета ПФР за 2022 год.
Отмечается, что за прошлый год бюджет Пенсионного фонда России исполнен с профицитом в объёме 1 103 520,18 млн руб., в том числе по распределительной составляющей — 1 088 032,86 млн руб. и по накопительной составляющей — 15 487,32 млн руб.
1 апреля стало известно, что социальные пенсии в России проиндексированы на 3,3%.
Отмечается, что апрельская индексация проводится в дополнение к той, которая была реализована в июне прошлого года.
Тогда пенсии проиндексировали на 10%.