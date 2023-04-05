В Туле открыли памятный знак на месте завода Демидовых
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Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Памятный знак представляет собой бронзовый барельеф на большом камне с надписью «На этом месте Никитой Демидовым в середине 90-х годов XVII в. был построен доменный и железоделательный завод, первое металлургическое предприятие рода Демидовых».
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