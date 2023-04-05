В Туле открыли памятный знак на месте завода Демидовых

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В Туле открыли мемориальную доску на месте железоделательного завода Демидовых. Акцию приурочили к 367-летию со дня рождения промышленника Никиты Демидова.
В Туле открыли памятный знак на месте завода Демидовых
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Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Памятный знак представляет собой бронзовый барельеф на большом камне с надписью «На этом месте Никитой Демидовым в середине 90-х годов XVII в. был построен доменный и железоделательный завод, первое металлургическое предприятие рода Демидовых».

Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску в память о писателе Борисе Стругацком.

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