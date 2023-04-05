Автоэксперт Субботин рассказал о важности качественного моторного масла

Короткая ссылка
Автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин выразил мнение, что не стоит экономить на моторном масле.
Автоэксперт Субботин рассказал о важности качественного моторного масла
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

«Все двигатели рассчитаны под определённую группу качества и вязкость масла», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, подбирать масло для машины нужно на основе собственного опыта и знаний.

«Нужно читать материалы на сайтах компаний-производителей, чтобы знать всё досконально о том или ином продукте. Также можно ориентироваться на рекомендации специалистов о том, как уберечь себя от подделки», — отметил Субботин.

Он добавил, что ресурс и работоспособность двигателя должны быть на первом месте при выборе масла.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить