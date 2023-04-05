Автоэксперт Субботин рассказал о важности качественного моторного масла

Автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин выразил мнение, что не стоит экономить на моторном масле.

«Все двигатели рассчитаны под определённую группу качества и вязкость масла», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, подбирать масло для машины нужно на основе собственного опыта и знаний.

«Нужно читать материалы на сайтах компаний-производителей, чтобы знать всё досконально о том или ином продукте. Также можно ориентироваться на рекомендации специалистов о том, как уберечь себя от подделки», — отметил Субботин.

Он добавил, что ресурс и работоспособность двигателя должны быть на первом месте при выборе масла.

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