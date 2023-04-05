Автоэксперт Шелков посоветовал не соглашаться на рассрочку платежей при продаже машины
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«По отсрочкам платежей много мошеннических схем. Например, покупатель предлагает разбить оплату автомобиля на несколько взносов. И если он перестанет платить, у него очень сложно забрать обратно автомобиль, потому что состава преступления в этом нет, в угон автомобиль уже не получится заявить», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил Шелков, если расчёты производятся безналично, то стоит указать в договоре номер счёта или карты, куда переводятся средства.
По словам эксперта, это позволит избежать претензий, если машина, к примеру, оформляется на мужа, а деньги переводятся с карты жены.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.