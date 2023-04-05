Автоэксперт Шелков посоветовал не соглашаться на рассрочку платежей при продаже машины

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков заявил, что при составлении договора купли-продажи машины в простой письменной форме нужно подробно прописать порядок расчёта, указать реальную стоимость автомобиля и не соглашаться на рассрочку платежей.

«По отсрочкам платежей много мошеннических схем. Например, покупатель предлагает разбить оплату автомобиля на несколько взносов. И если он перестанет платить, у него очень сложно забрать обратно автомобиль, потому что состава преступления в этом нет, в угон автомобиль уже не получится заявить», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Шелков, если расчёты производятся безналично, то стоит указать в договоре номер счёта или карты, куда переводятся средства.

По словам эксперта, это позволит избежать претензий, если машина, к примеру, оформляется на мужа, а деньги переводятся с карты жены.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.