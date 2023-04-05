Автоэксперт Шелков посоветовал не соглашаться на рассрочку платежей при продаже машины

Короткая ссылка
Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков заявил, что при составлении договора купли-продажи машины в простой письменной форме нужно подробно прописать порядок расчёта, указать реальную стоимость автомобиля и не соглашаться на рассрочку платежей.
Автоэксперт Шелков посоветовал не соглашаться на рассрочку платежей при продаже машины
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«По отсрочкам платежей много мошеннических схем. Например, покупатель предлагает разбить оплату автомобиля на несколько взносов. И если он перестанет платить, у него очень сложно забрать обратно автомобиль, потому что состава преступления в этом нет, в угон автомобиль уже не получится заявить», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Шелков, если расчёты производятся безналично, то стоит указать в договоре номер счёта или карты, куда переводятся средства.

По словам эксперта, это позволит избежать претензий, если машина, к примеру, оформляется на мужа, а деньги переводятся с карты жены.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить