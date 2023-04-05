Бастрыкин взял на контроль дело о падении гимнаста-подростка в цирке в Свердловской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о падении гимнастка-подростка в цирке в Свердловской области.
Бастрыкин взял на контроль дело о падении гимнаста-подростка в цирке в Свердловской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего)», — говорится в сообщении.

И. о. главы СУ СК России по региону Александру Надбитову поручено представить доклад о первоначальных результатах расследования дела.

Ранее Nation News сообщало, что сорвавшегося из-под купола цирка 15-летнего гимнаста ввели в искусственную кому в Свердловской области. Мальчик упал на арену во время исполнения акробатического элемента.

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