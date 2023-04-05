РЖД запустит летом более 1500 дополнительных поездов

Заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал, что на летний туристический сезон 2023 года в поездах дальнего следования в направлении Черноморского побережья и Минеральных Вод будет предусмотрено около 13,5 млн мест в свободной продаже, что более чем на четверть превышает фактический спрос лета 2022 года.

«На летний период мы планируем назначить более 1,5 тыс. дополнительных поездов, большая часть из которых будет курсировать в сообщении с югом России, — на Черноморское побережье и курорты Северного Кавказа. Это такие города, как Адлер, Новороссийск, Анапа, Кисловодск», — заявил Пегов в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, без внимания не останутся и другие популярные направления, к примеру Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань, Санкт-Петербург — Киров.

«Тарифы на проезд в поездах дальнего следования на 2023 год проиндексированы начиная с 1 января, но размер такой индексации сопоставим с уровнем инфляции», — добавил Пегов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.