Минприроды разработало правила организации туризма на особо охраняемых природных территориях

Минприроды разработало проект приказа о правилах организации туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Например, туристам могут запретить гулять вне специально отведённых для них мест.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Национальные парки и заповедники смогут определить свои требования к путешественникам на использование личной техники, утилизацию мусора.

Экотропы предложено разрабатывать так, чтобы у туристов был выбор по сложности и продолжительности маршрута.

Также туристам могут разрешить организованно ездить в нацпарки для сбора грибов, ягод или лекарственных растений.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.