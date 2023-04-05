Минприроды разработало правила организации туризма на особо охраняемых природных территориях

Короткая ссылка
Минприроды разработало проект приказа о правилах организации туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Например, туристам могут запретить гулять вне специально отведённых для них мест.
Минприроды разработало правила организации туризма на особо охраняемых природных территориях
  • Gettyimages.ru
  • © SolStock

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Национальные парки и заповедники смогут определить свои требования к путешественникам на использование личной техники, утилизацию мусора.

Экотропы предложено разрабатывать так, чтобы у туристов был выбор по сложности и продолжительности маршрута.

Также туристам могут разрешить организованно ездить в нацпарки для сбора грибов, ягод или лекарственных растений.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить