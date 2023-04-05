Минприроды разработало правила организации туризма на особо охраняемых природных территориях
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Национальные парки и заповедники смогут определить свои требования к путешественникам на использование личной техники, утилизацию мусора.
Экотропы предложено разрабатывать так, чтобы у туристов был выбор по сложности и продолжительности маршрута.
Также туристам могут разрешить организованно ездить в нацпарки для сбора грибов, ягод или лекарственных растений.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.