Турагент Гажиенко посоветовал не планировать отпуск за рубеж в пик сезона

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Эксперт по туризму, владелец международной сети туристических агентств GITravel Тариел Гажиенко рассказал, в какое время лучше всего планировать отпуск за рубеж.
Турагент Гажиенко посоветовал не планировать отпуск за рубеж в пик сезона
  • AP
  • © Kathrin Ziegler

«Ежегодно мы фиксируем громадный спрос в Турцию на июль — август. В это время всегда цены в два раза выше, чем в мае (не в каникулы и праздники). Отдыхать тогда, когда хочется, стало дорого. Но можно спланировать отпуск не в пиковые даты, когда идёт переплата, потому что все хотят», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если отойти от привычных алгоритмов, то можно здорово сэкономить.

«Из того, где прямые рейсы и адекватные цены, — Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Индия. Для любителей чуть получше отдохнуть — Мальдивы и Сейшелы», — сообщил Гажиенко.

Он отметил, что дешевле всего в летний сезон можно отдохнуть в ОАЭ и Египте.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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