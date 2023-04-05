Песков: церемонию вручения верительных грамот из-за послов США и Абхазии не будут менять

Изменений в регламенте церемонии вручения верительных грамот президенту России из-за участия послов США и ЕС, а также не признаваемой ими Абхазии не будет. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин в среду, 5 апреля, примет верительные грамоты у 17 послов, включая Абхазию, США и Европейский союз.

Церемония пройдёт в Большом Кремлёвском дворце.

Ранее Песков рассказал, что президент России в ходе церемонии вручения верительных грамот прибывшим в Москву послам иностранных государств выступит с объёмной речью по внешнеполитической тематике.

В конце января МИД России сообщил, что новый посол США в Москве Линн Трейси вручила замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергею Рябкову копии верительных грамот.

Рябков подчеркнул: в Москве ожидают, что Трейси в своей деятельности будет строго следовать требованиям российских законов, а также соблюдать нормы, обычаи и не вмешиваться во внутренние дела России.