Житель Керчи предстанет перед судом за приведшее к гибели ребёнка пьяное ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
По данным следователей, 18 января житель Керчи, ранее лишённый водительских прав, находясь за рулём своей иномарки в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и выехал на тротуар, где наехал на двух школьников, семи и восьми лет.
С места ДТП водитель скрылся, оставив пострадавших детей без помощи. Один из мальчиков скончался в больнице спустя несколько дней.
Впоследствии злоумышленник был оперативно задержан и заключён под стражу. Уголовное дело, возбуждённое по данному факту, направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.