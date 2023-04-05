Житель Керчи предстанет перед судом за приведшее к гибели ребёнка пьяное ДТП

В Керчи перед судом предстанет 41-летний водитель, который, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП, приведшего к гибели ребёнка.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

По данным следователей, 18 января житель Керчи, ранее лишённый водительских прав, находясь за рулём своей иномарки в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и выехал на тротуар, где наехал на двух школьников, семи и восьми лет.

С места ДТП водитель скрылся, оставив пострадавших детей без помощи. Один из мальчиков скончался в больнице спустя несколько дней.

Впоследствии злоумышленник был оперативно задержан и заключён под стражу. Уголовное дело, возбуждённое по данному факту, направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.