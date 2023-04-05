В ОНК прокомментировали поправки в правила внутреннего распорядка СИЗО
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Поправки были внесены в ПВР 3 апреля приказом Министерства юстиции РФ. По ним, содержащиеся в СИЗО подозреваемые и обвиняемые получают право получать или менять паспорт гражданина России через администрацию учреждения.
«Действительный паспорт необходим обвиняемым и подозреваемым для оформления сделок гражданско-правового характера. Это касается и выплат на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей», — сказал правозащитник.
Также, согласно внесённым в ПВР изменениям, индивидуальные предприниматели смогут подавать заявления на закрытие ИП через администрацию учреждения. Ранее, по словам Мельникова, в ОНК поступали жалобы на то, что из-за невозможности подать заявление о закрытии ИП растут долги по налогам и другим обязательным платежам, хотя сама хозяйственная деятельность не ведётся.
Кроме того, теперь в учреждения уголовно-исполнительной системы на свидания с родственниками будут допускать несовершеннолетних. По словам Мельникова, людям в СИЗО и в исправительных колониях крайне тяжело в отсутствие связи с детьми и внуками.
«Нам доводилось видеть слёзы на глазах даже у мужчин, прошедших горячие точки, когда речь заходила об этом», — сказал собеседник RT.
Мельников подчеркнул, что Минюст совместно с ОНК, СПЧ при президенте РФ и Общественной палатой России последовательно работает над гуманизацией ПВР.