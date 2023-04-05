Бочкарёв: в Москве достроят шесть станций метро до конца года

Короткая ссылка
На радиальных линиях Московского метрополитена завершат строительство шести станций до конца 2023 года, заявил в интервью Интерфаксу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в Москве достроят шесть станций метро до конца года
  • РИА Новости

«Сейчас на трёх новых станциях «салатовой» линии ведутся архитектурно-отделочные работы и монтируются инженерные системы. Все строительные работы на этом участке мы планируем завершить до конца года», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, участок «жёлтой» линии со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» также должен быть завершён в этом году.

«Общую готовность участка Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Аэропорта Внуково» можно оценить более чем в 70%, здесь продолжаются работы по сооружению станций и их архитектурной отделке», — уточнил заммэра.

Ещё одной станцией, строительство которой должно быть завершено в 2023 году, является «Потапово» Сокольнической линии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить