Бочкарёв: в Москве достроят шесть станций метро до конца года

На радиальных линиях Московского метрополитена завершат строительство шести станций до конца 2023 года, заявил в интервью Интерфаксу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сейчас на трёх новых станциях «салатовой» линии ведутся архитектурно-отделочные работы и монтируются инженерные системы. Все строительные работы на этом участке мы планируем завершить до конца года», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, участок «жёлтой» линии со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» также должен быть завершён в этом году.

«Общую готовность участка Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Аэропорта Внуково» можно оценить более чем в 70%, здесь продолжаются работы по сооружению станций и их архитектурной отделке», — уточнил заммэра.

Ещё одной станцией, строительство которой должно быть завершено в 2023 году, является «Потапово» Сокольнической линии.