Задержанные за шпионаж в Нижнем Тагиле супруги признались в передаче чертежей

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Задержанные за шпионаж на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле супруги признались в передаче чертежей украинским спецслужбам.
Задержанные за шпионаж в Нижнем Тагиле супруги признались в передаче чертежей
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Truta / EyeEm

Видео допроса задержанных распространила пресс-служба УФСБ по Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, чертежи», — приводится ответ фигурантки.

Также она рассказала, что им заплатили около 100 тыс. рублей.

Ранее ФСБ сообщила, что в Свердловской области задержали супружескую пару за шпионаж в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле в пользу Украины.

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