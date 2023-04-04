Задержанные за шпионаж в Нижнем Тагиле супруги признались в передаче чертежей
- Gettyimages.ru
- © Daniel Truta / EyeEm
Видео допроса задержанных распространила пресс-служба УФСБ по Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Да, чертежи», — приводится ответ фигурантки.
Также она рассказала, что им заплатили около 100 тыс. рублей.
Ранее ФСБ сообщила, что в Свердловской области задержали супружескую пару за шпионаж в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле в пользу Украины.