Кабмин в мае представит Путину идеи по обеспечению роста численности населения России

Правительство России в мае представит президенту России Владимиру Путину идеи по обеспечению стабильного роста численности населения страны.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«В числе предложений, которые сейчас рассматриваются правительством при участии экспертного сообщества, — разработка региональных программ повышения рождаемости, совершенствование комплекса мер поддержки многодетных семей, создание условий для дистанционной занятости женщин с маленькими детьми, а при желании их возвращения на работу с сохранением мер поддержки, дальнейшее повышение доступности ипотеки для родителей с детьми», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что идеи «будут представлены главе государства в мае 2023 года».

В декабре 2022 года Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.