Кабмин в мае представит Путину идеи по обеспечению роста численности населения России
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Об этом говорится на сайте кабмина.
«В числе предложений, которые сейчас рассматриваются правительством при участии экспертного сообщества, — разработка региональных программ повышения рождаемости, совершенствование комплекса мер поддержки многодетных семей, создание условий для дистанционной занятости женщин с маленькими детьми, а при желании их возвращения на работу с сохранением мер поддержки, дальнейшее повышение доступности ипотеки для родителей с детьми», — отмечается в заявлении.
Отмечается, что идеи «будут представлены главе государства в мае 2023 года».
В декабре 2022 года Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.