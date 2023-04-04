Кабмин в мае представит Путину идеи по обеспечению роста численности населения России

Короткая ссылка
Правительство России в мае представит президенту России Владимиру Путину идеи по обеспечению стабильного роста численности населения страны.
Кабмин в мае представит Путину идеи по обеспечению роста численности населения России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится на сайте кабмина.

«В числе предложений, которые сейчас рассматриваются правительством при участии экспертного сообщества, — разработка региональных программ повышения рождаемости, совершенствование комплекса мер поддержки многодетных семей, создание условий для дистанционной занятости женщин с маленькими детьми, а при желании их возвращения на работу с сохранением мер поддержки, дальнейшее повышение доступности ипотеки для родителей с детьми», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что идеи «будут представлены главе государства в мае 2023 года».

В декабре 2022 года Путин поручил правительству подготовить меры для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить