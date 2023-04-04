Исследование: летом российские туристы отправятся в Петербург, Москву и Адлер

Согласно новому исследованию, ближайшим летом российские туристы планируют посетить Санкт-Петербург, Москву и Адлер.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков разработчика IT-решений Bnovo и онлайн-сервиса OneTwoTrip.

По данным специалистов, пик туристической активности придётся на период с мая по сентябрь. Многие респонденты намерены совершать поездки без использования основного отпуска. Так, 48% россиян планируют такие путешествия в соседний с местом проживания город или регион, ещё 21% — в дальний.

«Анализируя уже совершённые бронирования отелей на лето, можно сказать, что подавляющее количество россиян планирует посетить Санкт-Петербург. На город приходится 19,3% заказов. На второй строчке расположилась Москва с долей 16,5%, на третьей — Адлер 9,4%», — заявила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

В первую пятёрку также вошли Сочи и Эсто-Садок.

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