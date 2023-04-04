В Альянсе турагентств посоветовали отказаться от спонтанных поездок за границу в майские праздники

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Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян порекомендовал отказаться от спонтанных поездок в период майских праздников за границу или начать планировать такие виды путешествий заранее.
В Альянсе турагентств посоветовали отказаться от спонтанных поездок за границу в майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Riska

«Люди знают про эти даты, соответственно, недорогие билеты выкупаются заранее — не только за полгода, но и за год. Надо чётко понимать, что гостиницы и билеты в праздничные дни дорожают, причём существенно», — уточнил он в беседе с Радио Sputnik.

Как добавил Мкртчян, если есть желание отдохнуть недорого, то стоит отправиться в путешествие после майских праздников. В список наиболее подходящих для этого стран он включил Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Армению или Шри-Ланку. 

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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