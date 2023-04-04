В Ростове-на-Дону мужчину приговорили к 6,5 года тюрьмы за попытку присоединиться к ВСУ

В Ростове-на-Дону суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима Евгения Никифорова, жителя Волгоградской области, который планировал вступить в ряды украинских боевиков и участвовать в военных действиях против армии России.

«Назначить Никифорову наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует судью РИА Новости.

Агентство напоминает, что ФСБ задержала Никифорова в декабре 2022 года. В Ростовской области он хотел пересечь границу и отправиться на Украину.

У него нашли заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан» и мобильные телефоны.

В феврале ФСБ заявила, что в Ростове-на-Дону задержан участник нацполка «Азов»*, прибывший под видом беженца.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.