В Ростове-на-Дону мужчину приговорили к 6,5 года тюрьмы за попытку присоединиться к ВСУ

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В Ростове-на-Дону суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима Евгения Никифорова, жителя Волгоградской области, который планировал вступить в ряды украинских боевиков и участвовать в военных действиях против армии России.
В Ростове-на-Дону мужчину приговорили к 6,5 года тюрьмы за попытку присоединиться к ВСУ
  • РИА Новости

«Назначить Никифорову наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует судью РИА Новости.

Агентство напоминает, что ФСБ задержала Никифорова в декабре 2022 года. В Ростовской области он хотел пересечь границу и отправиться на Украину.

У него нашли заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан» и мобильные телефоны.

В феврале ФСБ заявила, что в Ростове-на-Дону задержан участник нацполка «Азов»*, прибывший под видом беженца.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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