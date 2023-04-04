«Яндекс» представил новую умную колонку с поддержкой протокола Zigbee

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Компания «Яндекс» представила новую умную колонку — станцию Макс, которая получила поддержку протокола Zigbee.
«Яндекс» представил новую умную колонку с поддержкой протокола Zigbee
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как сообщила пресс-служба компании, инженеры разработали для колонки собственный модуль Zigbee, который расширяет возможности умного дома: к колонке можно подключать датчики, лампочки, розетки и другие устройства разных производителей.

«Яндекс» пояснил, что новый протокол позволяет создавать локальные сценарии, которые автоматически запускают устройства и работают без интернета.

Новая станция считается флагманской умной колонкой с трёхполосным звуком, видео в 4К и LED-экраном.

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